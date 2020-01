Che cos’è un’acquisizione?

Un’acquisizione o takeover è l’acquisto di una società da parte di un’altra. L’acquirente viene chiamato offerente, mentre la società che vuole acquistare è l’obiettivo. È un tipo di fusione, ma non è la stessa cosa. Nel caso di un’acquisizione, c’è un predatore e una preda. Esistono diversi tipi di acquisizioni, tra cui amichevoli, ostili, inverse e backflip.

Acquisizione amichevole

Un’acquisizione amichevole si verifica quando la società è contenta dell’accordo. In altre parole, i suoi amministratori e azionisti hanno approvato l’offerta.

L’offerente comunica al consiglio di amministrazione le sue intenzioni e fa un’offerta. Quindi, il consiglio dice ai suoi azionisti di accettare l’offerta. Successivamente, l’acquisizione amichevole procede.

Acquisizione ostile

In questa situazione, la società non vuole che l’acquirente la acquisisca. Ciò accade quando si tratta di una società quotata in borsa, poiché gli amministratori non sono generalmente azionisti di maggioranza.

A volte, l’offerente non rinuncia se il consiglio di amministrazione di una società quotata in borsa rifiuta l’offerta. Se l’offerente persegue ancora con l’acquisizione, diventa una situazione di acquisizione ostile.

Acquisizione inversa

Un’acquisizione inversa si verifica quando una società privata acquista una società quotata in borsa. In effetti, è un modo efficace per la società privata di “fluttuare” da sola. In altre parole, l’offerta può diventare pubblica senza tutte le spese dell’Offerta Pubblica Iniziale e il tempo.

Acquisizione backflip

Si verifica quando la società acquirente diventa una filiale della società che acquista.