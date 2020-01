Che cos’è il Leverage Buyout?

Il Leverage Buyout è il processo di acquisto di un’altra società utilizzando denaro proveniente da fonti esterne, come prestiti e / o obbligazioni, piuttosto che da utili aziendali. Talvolta le attività della società acquisita vengono utilizzate anche come garanzia per i prestiti. Quando le società acquisite sono contrarie alla transazione, viene spesso definita “acquisizione ostile”.

A seguito di un Leverage Buyout, i nuovi proprietari spesso rendono la società privata, piuttosto che continuare a operare come entità pubblica.

Per essere considerato un Leverage Buyout, il rapporto debito / patrimonio netto di un’acquisizione è in genere compreso tra il 70% e il 30%, fino al 90% e il 10%. Ciò significa che la società acquirente investe il 10-30% del costo e prende in prestito il restante 70-90% per poter effettuare l’acquisto. E’ un affare rischioso, principalmente perché il costo dei pagamenti mensili del prestito, chiamato servizio del debito, su un simile accordo può essere enorme. Per questo motivo, per alcuni acquirenti rimanere aggiornati può rilevarsi difficile.

Gli enormi pagamenti di prestiti sono ciò che ha causato la caduta di molte aziende impegnate nelle Leverage Buyout negli anni ’80. A quel tempo, le Leverage Buyout stavano diventando così popolari che in alcuni casi il rapporto debito / capitale era compreso tra il 100% e lo 0%, il che significa che le aziende non stavano perdendo denaro e finanziavano l’intero affare.

Queste offerte senza soldi sono diventate popolari anche nel settore dei mutui e sono ciò che ha causato il fallimento di molti proprietari di case e di molte banche le quali, grazie agli enormi pagamenti mensili, avevano finanziato troppe abitazioni che i mutuatari semplicemente non potevano permettersi.