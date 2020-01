Diventare trader nel modo più sicuro

Da qualche anno, il commercio delle azioni attrae tantissime persone. Tramite il trading online, il suddetto commercio è divenuto accessibile per chiunque possieda un dispositivo adatto è una connessione internet. A dire la verità, il trading online è stato creato proprio con l’obiettivo di semplificare le operazioni sui mercati finanziari per tutti coloro che, di base, non sono espertissimi del settore.

Se sei giunto fin qui, è probabile che anche tu sia interessato a diventare trader e per farlo, come probabilmente già saprai, dovrai scegliere una piattaforma di trading online adatta. Ti dico subito che, al di là delle tue preferenze in merito a offerte e servizi, un buon broker è da ricercarsi solo ed esclusivamente tra gli intermediari in possesso di una regolare licenza operativa.

Come funzionano i servizi dei broker finanziari?

Aprendo il sito di uno qualsiasi dei migliori broker presenti sul web, potrai notare che il primo passo che ti verrà richiesto di compiere sarà l’iscrizione. Un’iscrizione presso una società di negoziazione presuppone, generalmente, il versamento di un primo deposito. E’ il broker stesso a stabilirne l’entità e, attualmente, ti sarà possibile aprire un conto con una somma compresa tra i €100 e i €200.

Se hai avuto l’accortezza di informarti già, anche se a livello superficiale, in merito al funzionamento del trading online, avrai certamente compreso che il mito, secondo il quale questo prodotto possa essere paragonato ad una scommessa, è assolutamente da sfatare. Ciò significa che, prima di iniziare, deve esserti chiaro che anche per commerciare le opzioni, così come per il Forex, i CFD e altri prodotti finanziari, dovrai comunque studiare l’andamento dei mercati e capire come costruire e attuare le migliori strategie per prevedere la direzione dei prezzi.

Se avrai scelto un broker affidabile, questo percorso non risulterà affatto difficile e sarà lo stesso broker a fornirti la giusta formazione e a consentirti di utilizzare i migliori strumenti di trading.

Come guadagna una società di negoziazione? Esiste un rischio truffa?

Tutti i broker regolamentati guadagnano applicando delle piccole commissioni ad ogni operazione effettuata dai propri clienti. A livello di percentuale, le commissioni sulle vincite sono più alte: ciò significa che il broker stesso avrà tutto l’interesse ad aiutarti ad eseguire negoziazioni con esito positivo.

Altro vantaggio di operare con società autorizzate, è la possibilità di poter usufruire di bonus e incentivi senza essere truffati.

Per trovare i migliori broker, potrai consultare l’albo degli enti di vigilanza preposti a rilasciare licenze: i più famosi nel panorama italiano sono CySEC e CONSOB.

Ad ogni modo, sui diversi siti dei vari broker potrai prendere visione dei servizi offerti, degli asset disponibili, degli eventuali bonus previsti e di tutti i termini e le condizioni applicate all’apertura di un conto presso quel determinato intermediario. Approfondisci l’argomento sul blog del settore più conosciuto a livello italiano ovvero www.italiatradingonline.it