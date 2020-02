Samsung Galaxy Z Flip, sarà flop o successo?

Oramai è trascorsa poco più di una settimana dal tanto atteso evento Unpacked 2020, durante il quale il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, nella splendida cornice di San Francisco, ha presentato alcune fra le più importanti novità del 2020 per quanto riguarda il settore della telefonia mobile. Sotto i riflettori sono finiti soprattutto i due nuovi smartphone di top gamma. Il Samsung Galaxy S20, che darà continuità alla linea S, e soprattutto il Samsung Galaxy Z Flip, che tenterà di consolidare l’ancora instabile tecnologia dei display pieghevoli.

In effetti, l’ultima tendenza nel campo degli smartphone sono gli schermi in plastic Oled, che sono in grado di flettersi. Samsung rappresenta l’avanguardia in tale settore, soprattutto grazie al Samsung Galaxy Fold, lanciato alcuni mesi fa dopo alcuni problematici ritardi. Il Samsung Galaxy Z Flip non si pone in continuità rispetto a questo device, ma in maniera alternativa: l’apertura è infatti in verticale anziché in orizzontale, ricordando quei terminali a conchiglia che vanno ancora molto bene nel continente asiatico. Il prezzo, tuttavia, ancora una volta non sarà popolare: il costo di listino in Italia supera ampiamente la soglia dei 1500 euro, diversamente dai primissimi leak che parlavano di circa 900 euro. Due le colorazioni disponibili: la Mirror Purple e la più classica Mirror Black. Basteranno per convincere il pubblico?