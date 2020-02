Samsung Galaxy Fold, in estate la nuova generazione

Questo mese di febbraio, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, è stato certamente contrassegnato dalla “zampata” di Samsung, il noto gigante tecnologico della Sud Corea. La compagnia asiatica, infatti, ha tenuto pochi giorni fa un evento particolarmente atteso, l’Unpacked 2020, durante il quale sono stati presentati due nuovi smartphone di top gamma. Ci stiamo ovviamente riferendo al Samsung Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip, chiamati a dare grandi segnali sul mercato. Quest’ultimo, in particolare, propone una tecnologia che Samsung sta già provando a consolidare e a consacrare: quella relativa ai display pieghevoli. Gli schermi flessibili, realizzati in plastic OLED, sono già stati testati qualche mese fa con il Samsung Galaxy Fold, che ben presto potrebbe godere di una seconda generazione.

Samsung Galaxy Fold 2, infatti, secondo quanto sostenuto da molti esperti e addetti ai lavori potrebbe vedere la luce già durante la stagione estiva, più precisamente durante il mese di luglio. Peraltro, sembra anche che Samsung voglia apportare delle novità a dir poco significative per questa linea: a quanto sostengono le ultime indiscrezioni, infatti, pare che la volontà del colosso sudcoreano sia di inserire la fotocamera al di sotto del display, in modo da dire definitivamente addio ai vari “buchi” e notch tanto criticati.