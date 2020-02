Play Station 5, nuovo sistema di raffreddamento?

Da oramai diversi mesi a questa parte si parla con grande insistenza della Play Station 5, la nuova, attesissima console videoludica della Sony. Il colosso giapponese dell’intrattenimento, infatti, sta lavorando già da tempo sul prossimo apparecchio che sarà in grado di far girare i videogiochi di nuova generazione. Ogni giorno spuntano notizie e presunti leak, e benché ancora a riguardo non vi sia nulla di ufficiale, molti di questi rumors sembrano essere affettivamente più che plausibili. Fra le ultimissime indiscrezioni, ecco che si è preso a parlare di un sistema di raffreddamento inedito, sul quale, a quanto sembra, Sony non vorrebbe risparmiare. Facendo alzare, di conseguenza, il prezzo di listino della console.

Uno dei motivi del probabile aumento del costo di partenza della Play Station 5, infatti, sarebbe proprio quello del sistema di raffreddamento. Si tratta di uno storico tallone d’Achille, che adesso Sony spera di risolvere per riallinearsi alla concorrenza. Inoltre, alcune voci di corridoio sostengono che Play Station 5 potrebbe essere l’ultima console “fisica” del gigante nipponico: il problema, in questo caso, sarebbe dovuto al crescente settore del cloud gaming, recentemente testato anche da Google con la neonata piattaforma di Stadia. Si tratterebbe di una inversione di tendenza incredibile, considerando quanto è solida la tradizione videoludica di Sony.