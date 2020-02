iPad e iPhone potrebbero ritardare per il coronavirus

L’emergenza coronavirus è oramai scoppiata in Italia, causando quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria psicosi generale. Tra allarmi da verificare e sovrastime del pericolo, tuttavia, ci sono anche le notizie vere, o perlomeno quelle realistiche. E la diffusione del virus dalla Cina in diverse zone del mondo sta generando anche degli effetti collaterali spiacevoli, persino nel mondo del lavoro e in quello tecnologico. Secondo quando ribadito da numerosi esperti, infatti, da qui ai prossimi mesi potrebbero verificarsi numerosi ritardi nella disponibilità di alcuni attesissimi prodotti. E, così, sembra che anche i nuovi modelli di iPad e iPhone non giungeranno secondo i tempi inizialmente previsti.

Molti dei fornitori di Apple, infatti, provengono proprio dal territorio cinese, e a quanto pare la loro produttività è al momento fortemente compromessa dai fatti di cronaca. Stando a quanto si credeva inizialmente, i nuovi iPad avrebbero dovuto effettuare il loro esordio già durante il mese di marzo, ma questa ipotesi adesso appare poco probabile. Ovviamente mancano ancora delle notizie ufficiali in merito, ma non sarebbe poi troppo assurdo se Apple decidesse di procrastinare il tutto non prima del mese di aprile. Nella speranza, chiaramente, che queste epidemia del coronavirus possa ben presto essere interamente localizzata e debellata.