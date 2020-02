Samsung Galaxy S20 e Z Flip, presto la disponibilità

Oramai ci accingiamo a mettere la parola fine sia a questa settimana che al mese di febbraio, il quale si è rivelato essere molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile a livello mondiale. La grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, appena un paio di settimane fa ha finalmente presentato in via ufficiale i suoi due nuovi, attesissimi gioiellini di top gamma. Stiamo parlando di due telefoni capaci di catalizzare le attenzioni dei più, e che giungeranno sul mercato internazionale con una scheda tecnica molto importante. Il riferimento ovviamente è al Samsung Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy S20 dà continuità alla linea storica degli smartphone di casa Samsung, quella dalle prestazioni più elevate. Il Z Flip, invece, apre una nuova nicchia di device dallo schermo pieghevole, che secondo alcuni potrebbe avere grande fortuna. Ad ogni modo, oramai non bisogna più aspettare molto. Questi due dispositivi, con relative varianti che differenzieranno tra loro per taglio di RAM e memoria interna, saranno infatti immessi in commercio a partire dal prossimo 13 marzo. Al momento infatti siamo ancora nella fase di preordine, grazie alla quale, acquistando un Samsung Galaxy S20, sarà poi possibile ricevere in omaggio un paio di auricolari senza fili Galaxy Buds Plus.