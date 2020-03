Samsung Galaxy Z Flip potrebbe andare molto bene

Oramai siamo entrati ufficialmente nel mese di marzo, e le prossime settimane, come ben possiamo intuire, saranno molto importanti per quel che concerne il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, infatti, lo scorso 11 febbraio ha tenuto in quel di San Francisco l’attesissimo evento Unpacked 2020, durante il quale sono stati presentati i due nuovissimi device di top gamma. Chiaramente ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip, due terminali capaci sin da subito di catalizzare le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori.

Il Samsung Galaxy Z Flip, in particolare, è un dispositivo che potrebbe essere molto innovativo, al punto da agevolare la diffusione degli schermi pieghevoli. La sua struttura è infatti molto differente rispetto al Samsung Galaxy Fold, uno smartphone che fu accolto in parte con entusiasmo, e in parte con scetticismo (a maggior ragione dopo il suo primo rinvio, causato da alcuni guasti emersi in fase di test).

Diverse unità del Samsung Galaxy Z Flip sono state inviate ad alcuni giornalisti ed esperti del settore, che stanno avendo modo di testarne le funzionalità e che, fino a questo momento, sembrano essere stati generalmente colpiti in maniera molto positiva dalle sue features. Si pronostica, insomma, che possa andar molto bene anche una volta immesso sul mercato.