Play Station 5, il suo prezzo è ancora un mistero

Il 2020 non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, tra una terza guerra mondiale sfiorata a gennaio e, nelle ultime settimane, l’emergenza del coronavirus. Tuttavia sarà un anno ugualmente molto importante, per più settori. Fra pochi giorni, ad esempio, Samsung lancerà il suo nuovo smartphone dotato di display pieghevole, quel Samsung Galaxy Z Flip che si pronostica possa andar molto bene sul mercato internazionale. Ma sarà un’annata a dir poco fondamentale soprattutto per l’universo videoludico. Verso il mese di dicembre, e quindi in pieno periodo natalizio, molto probabilmente effettueranno il loro esordio le nuovissime console di videogames, che ci permetteranno così di effettuare il tanto atteso salto generazionale. E in primissima linea, ovviamente, non può che esserci la Play Station 5.

Play Station 5 non è ancora stata svelata ufficialmente, benché non dovrebbe mancare poi molto affinché Sony sciolga anche gli ultimi residui dubbi a riguardo. Peraltro, è mistero anche su quello che potrebbe essere il suo prezzo. Le indiscrezioni circolate fino a questo momento suggerirebbero una cifra di listino piuttosto elevata, anche per via di features costose come l’hard disk SSD, il supporto all’8K, la retrocompatibilità con i titoli della PS4 e un presunto impianto di raffreddamento molto innovativo. Tuttavia, non è neanche escluso che Sony possa mettere in vendita la Play Station 5 con un prezzo contenuto, in perdita: cosa che già fece con la PS3, dal momento che in breve tempo potrebbe recuperare con gli introiti dei giochi e del servizio Plus.