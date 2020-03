Apple prepara il terreno per i nuovi iPad e iPhone

Il periodo che stiamo attraversando, indubbiamente, si sta rivelando particolarmente prolifico per quanto concerne il settore della tecnologia. Fra pochi mesi, ad esempio, dovrebbe arrivare la nuova generazione di console videoludiche, con Sony e Microsoft ad alimentare le fantasie degli appassionati videogiocatori di tutto il mondo. Per quanto riguarda la telefonia, invece, sugli scudi paiono esserci sempre Samsung ed Apple. La compagnia di Cupertino, in particolare, starebbe cercando di predisporre il terreno in vista dei suoi prossimi device griffati dall’iconico frutto morsicato. Al punto che, già in questo mese di marzo, potrebbe effettuare il proprio debutto almeno un inedito modello di iPad.

Molti utenti attendono con ansia l’arrivo di iPad Pro 2020, che potrebbe restituire nuova linfa ad un settore, quello dei tablet, che da qualche anno a questa parte si è fatto piuttosto stantio. Ma Apple vorrebbe rincarare la dose anche con altri prodotti dal successo assicurato. E, così, secondo le ultime voci il gigante americano starebbe lavorando sodo sulla produzione di chip a 5 nm, che verrebbero posti in dotazione non solo dei nuovi modelli di iPad, ma anche delle prossime varianti di iPhone e di MacBook. Un 2020, insomma, che potrebbe essere veramente contrassegnato dal riconoscibile marchio di Apple.