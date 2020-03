Samsung Galaxy S20 uscirà fra pochi giorni

Abbiamo oramai dato il via anche a questa nuova settimana, che peraltro potrebbe rivelarsi molto interessante per quanto riguarda il settore della telefonia mobile. La grande compagnia asiatica qualche settimana fa ha presentato nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato i due nuovi smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. E, finalmente, oramai manca pochissimo anche alla messa in commercio: essa avverrà nel giro di pochi giorni, naturalmente fermo restando per emergenze straordinarie dovute all’allarme del coronavirus.

Il Samsung Galaxy S20 ha subito un cambio di nomenclatura per motivi di marketing, dal momento che siamo nel 2020. Si tratta di uno smartphone capace di garantire delle prestazioni a dir poco straordinarie. Rispetto al modello dell’anno scorso, le migliorie più significative riguardano soprattutto il comparto fotografico, specialmente nella variante Ultra: quest’ultima versione del device ha in dotazione un obiettivo principale da ben 108 megapixel, capace di garantire scatti di straordinaria nitidezza e qualità anche in condizioni di scarsa luminosità e a grandi distanze. Oltre al Samsung Galaxy S20 Ultra, il più costoso e potente del lotto, usciranno anche un apparecchio basilare e un altro della immancabile linea Plus. Ricordiamo, infine, che chi ha effettuato il preorder potrà ricevere gratuitamente le Samsung Galaxy Buds+.