iPad Air 3, riparazione gratuita per i display fallati

Benché l’intero pianeta stia accusando il colpo a causa dell’emergenza del coronavirus, che sta fustigando in particolar modo proprio l’Italia, le grandi aziende versate nel settore tecnologico stanno comunque cercando di portare avanti i propri progetti, immettendo sul mercato internazionale alcuni attesissimi device. Fra questi, le aspettative più importanti gravano soprattutto su Samsung e su Apple. La compagnia sudcoreana qualche settimana fa ha presentato il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip, e oramai siamo in odore di disponibilità sia negli store online che in quelli fisici. La casa di Cupertino, invece, sta continuando a sondare il terreno per i nuovi iPhone e iPad, benché l’allarme del virus stia causando alcuni ritardi.

Peraltro, di recente molti possessori di iPad Air di terza generazione hanno accusato un grosso problema non di poco conto, che ha costretto Apple ad effettuare alcuni controlli. Difatti, alcuni utenti hanno visto lo schermo del proprio terminale sfarfallare, fino a diventare completamente bianco. Cosa che immediatamente ha messo in allarme il colosso americano, che ha constatato come effettivamente diversi iPad Air 3 siano fallati. Da qui la decisione di garantire in maniera totalmente gratuita la riparazione di questi dispositivi: d’altronde, stiamo pur sempre parlando di un apparecchio molto giovane, che ha appena un anno di vita, e che quindi è ancora coperto dalla garanzia.