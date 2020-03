Play Station 5 e Xbox Serie X non saranno rinviate

Andiamo dunque a mettere la parola fine anche a questa settimana, che come abbiamo avuto modo di vedere ci ha riservato alcune interessanti novità per quel che concerne il mondo della tecnologia a livello mondiale. D’altro canto, il settore della telefonia mobile sta per subire una bella sterzata, grazie ai nuovi dispositivi Samsung ed Apple di prossimo arrivo. Tuttavia, c’è anche da registrare il crescente allarme del coronavirus, che sta producendo una situazione sempre più preoccupante. In molti stanno accusando l’emergenza, un po’ da tutti i punti di vista. Al punto che non è da escludere che si verifichino anche numerosi ritardi nell’uscita di svariati apparecchi tecnologici. Un rischio che, a quanto pare, riguarda anche la Play Station 5 e la Xbox Series X, le console che dovrebbero garantire il passaggio alla prossima generazione videoludica.

Play Station 5 e Xbox Series X dovrebbero uscire nel corso degli ultimi mesi del 2020, più precisamente durante il periodo invernale. Al momento, fortunatamente, sembra che il loro esordio non sia minacciato. A fornire indicazioni positive in merito ci ha pensato anche AMD, che ha affermato che, al momento, le componenti che sta inviando a Sony e a Microsoft per produrre le due console sono disponibili, e la loro spedizione non sta andando incontro a procrastinazioni di sorta.