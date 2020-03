Apple Store chiusi in tutto il mondo, tranne in Cina

Da ormai diverse settimane a questa parte, l’emergenza coronavirus è deflagrata al punto da mettere in ginocchio diversi paesi in tutto il mondo. Se in Cina, da dove la pandemia è iniziata, le cose finalmente sono migliorate, dal momento che giorno dopo giorno l’inversione di tendenza è sempre più palpabile, in altre nazioni, come l’ Italia, la preoccupazione e l’apprensione sono diventate nostro malgrado nostre compagne quotidiane. Il Governo, nel tentativo di arginare la facilità e la velocità dei contagi, ha varato dei decreti particolarmente restrittivi, che tra le altre cose hanno imposto la chiusura di molti luoghi di aggregazione, attività e negozi. Molte società in tutto il mondo hanno allora deciso di seguire questo esempio, mettendo uno stop temporaneo in attesa (e nella speranza) che giungano presto tempi migliori. E fra questi c’è anche Apple, il noto colosso tecnologico di smartphone e tablet.

Apple è uno dei principali punti di riferimento per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, soprattutto grazie agli iPhone e agli iPad. Anche la casa di Cupertino, tuttavia, ha ben presto deciso di alzare bandiera bianca, adottando una scelta a suo modo storica: quella di chiudere tutti gli Apple Store, eccezion fatta per quelli in Cina, ove l’emergenza pare essere quasi superata.