Samsung lancia nuovo device fascia bassa?

Sono giornate di apprensione quelle che stiamo vivendo in Italia, per via della crescente emergenza del coronavirus. Il Belpaese è ormai stretto dalla morsa della pandemia, essendone diventato l’epicentro a livello continentale. Ciononostante, molte aziende versate nel settore della telefonia mobile stanno provando a continuare a condurre una vita più o meno normale. Basti pensare al colosso sudcoreano Samsung, che proprio in questo mese di marzo ha fatto debuttare due fra gli smartphone più attesi dell’anno: il Galaxy S20, uscito in tre varianti differenti, e il Galaxy Z Flip, che tenta di esplorare nuovi approcci della recente tecnologia dei display pieghevoli.

Samsung, tuttavia, non sta trascurando nemmeno le fasce più basse del mercato. Tanto che, dopo l’ondata di aggiornamenti che hanno portato in dote la patch di sicurezza relativa al mese di marzo, ecco che si accinge a mettere in commercio un nuovo device di gamma bassa, e presumibilmente ad un prezzo di listino più che abbordabile. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A11, le cui caratteristiche tecniche sono già trapelate online. Poche considerazioni da fare sulla RAM e sullo storage interno, disponibili rispettivamente in tagli da 2/3 GB e da 32 GB. Interessante, invece, la batteria da 4000 mAh, che dovrebbe garantire una autonomia piuttosto elevata.