Samsung, ormai distribuite le patch di marzo

Anche questa settimana, come abbiamo avuto modo di vedere, è stata vissuta con una certa apprensione in tutta Italia. D’altronde, il Belpaese da ormai fine febbraio è stato stretto nella morsa del coronavirus, un problema inizialmente sottovalutato e che, ben presto, ha rivelato le proprie insidie: non a caso l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata costretta a dichiarare la pandemia globale. Un contesto che non sembra essere certamente ideale per il settore della telefonia mobile, che ciononostante ha provato ad accogliere con il massimo degli onori gli ultimi due smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung: il Galaxy S20, ultimo arrivato della serie S, e il Galaxy Z Flip, che ripropone con una nuova forma gli schermi flessibili.

Peraltro, Samsung non si è impegnata solamente a commercializzare i suoi due nuovi smartphone di fascia alta, ma anche a potenziare i device già lanciati in passato. E lo ha fatto, come di consueto, tramite la patch di sicurezza relativa al mese di marzo, che è giunta inizialmente soprattutto sui terminali più potenti del colosso asiatico: in primis il Galaxy S10, che con un anno di vita alle spalle rimane ancora adesso particolarmente competitivo. Si tratta di un pacchetto non troppo pesante, di circa 130 MB, che dunque oltre alle consuete migliorie circa la sicurezza non apporta ulteriori modifiche.