iPad Pro 2020 non è molto facile da riparare

Oramai siamo pronti a dire addio al mese di marzo, per aprire un mese di aprile che, nella speranza dei più, possa essere foriero di buone notizie circa l’emergenza del coronavirus. Perlomeno, pur se con i normali rallentamenti del caso, l’industria della tecnologia sta continuando la propria corsa, e giusto nelle scorse settimane sono stati finalmente lanciati i nuovi device di top gamma della grande azienda tecnologica statunitense Apple. La compagnia americana, dando ragione ai numerosi rumors che si sono rincorsi di recente, ha presentato la nuova generazione di tablet griffati dall’iconico frutto morsicato: iPad Pro 2020.

iPad Pro ha riscosso un grande successo fin dal primissimo lancio avvenuto sul mercato, e i nuovi modelli promettono di fare grandi cose. Lo stesso, però, non si può dire per la facilità di accesso ai suoi interni, che renderà quasi impossibile una riparazione faidatè. Il celebre gruppo di iFixIt, che da anni tramite la propria pagine su YouTube si diverse ad aprire e scomporre numerosi terminali, ha infatti sviscerato anche il nuovo iPad Pro. Confermando quanto già era stato largamente anticipato dai più: dentro il tablet, i vari sensori sono incastrati minuziosamente e tenuti insieme da una copiosa quantità di colla. Aprire l’apparecchio per aggiustarlo, insomma, risulta praticamente impossibile.