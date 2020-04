Play Station 5 arriverà ufficialmente a Natale

Oramai abbiamo dato il via anche a questo mese di aprile, in un anno, il 2020, che fino a questo momento si sta rivelando particolarmente difficile e complicato. D’altro canto, l’emergenza del coronavirus sta creando numerosi problemi in tutto il mondo, e giorno dopo giorno sia il numero dei contagi che quello dei decessi non fanno che crescere in modo esponenziale. Tuttavia, il 2020 sarà un anno ugualmente molto importante per il settore videoludico. Molti fan e appassionati di tutto il mondo, infatti, attendono in maniera spasmodica l’arrivo della nuova generazione di console. Grandi aspettative gravano sui prossimi apparecchi di Microsoft e Sony, rispettivamente la Xbox Series X e la Play Station 5.

Su Play Station 5 fino a questo momento sono circolate le notizie e le indiscrezioni più disparate, sia sulla sua presunta scheda tecnica (poi effettivamente rivelata in via ufficiale dalla stessa Sony), sia sull’aspetto estetico che sul prezzo e la data di uscita. Ad oggi le notizie per questi ultimi tre punti scarseggiano, ma nelle ultime ore l’azienda nipponica ha tenuto a dare delle conferme ai propri utenti. L’emergenza del coronavirus non provocherà dei ritardi nell’uscita della Play Station 5, che al momento rimane fissata per le feste natalizie. Confermata anche la quasi totale retrocompatibilità con i titoli della PS4.