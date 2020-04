Samsung Galaxy S20, male le vendite del nuovo device?

Andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, che tra le altre cose ci ha permesso di addentrarci nel mese di aprile. È un periodo, come tristemente abbiamo avuto modo di provare sulla nostra pelle, sicuramente molto probante per tutti: d’altronde, l’emergenza del coronavirus continua a rimanere un problema molto grave e serio, e probabilmente nelle prossime settimane saremo costretti a conviverci ancora, con i suoi tanti contro. Sembra che la pandemia abbia in qualche modo influito anche sul nuovo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Le vendite del Samsung Galaxy S20, infatti, fino a questo momento sono state molto negative.

C’erano grandi aspettative nei confronti del Samsung Galaxy S20, ma fin dalla prima presentazione ufficiale più di uno ha storto il naso. Forse ci si aspettava qualcosa in più, e l’aspetto estetico del terminale, specialmente nella scocca posteriore, pare non essere stato apprezzato dalla critica specializzata. E, unitamente alla chiusura forzata di molti esercizi specializzati per colpa del covid-19, le vendite del device sono state di gran lunga inferiori rispetto a quelle del Samsung Galaxy S10: il quale, lo scorso anno, secondo alcune stime, nell’arco dello stesso lasso temporale aveva venduto quasi il doppio delle unità rispetto all’S20.