Samsung Galaxy S20 arriverà in nuovo colore?

Da oramai alcune settimane a questa parte, come abbiamo avuto modo di testare sulla nostra stessa pelle, il mondo si è trovato ad affrontare un’emergenza che fino a qualche tempo fa pareva impensabile: quella del coronavirus, che sta creando dei grossi problemi logistici anche in numerosi settori legati alla produzione. A tal proposito, si temeva che anche il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung potesse fermarsi, ma l’azienda asiatica, per il momento, sta continuando a portare avanti con grande professionalità il proprio lavoro. E così, ulteriori notizie giungono circa il grande protagonista del periodo, vale a dire il Samsung Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy S20 ha realizzato il proprio esordio sul mercato internazionale solamente durante lo scorso mese di marzo, e, probabilmente anche a causa della pandemia da covid-19, le sue vendite fino a questo momento sembrano essere state alquanto deludenti. Inoltre, l’utenza sembra aver accolto in maniera molto fredda una delle tonalità principali, quella grigia, definita dai più come antiestetica. Anche per questo motivo Samsung starebbe pensando di introdurre una nuova tonalità nel breve termine. A rivelarlo è il solito Ice Universe, uno dei leaker in assoluto più autorevoli del settore, tramite un commento rilasciato con il proprio profilo Twitter. Rimane da capire, tuttavia, quale potrebbe essere questo colore.