iPad Pro 2020 disabilitano microfono per privacy

E ci apprestiamo pertanto ad abbracciare le battute conclusive di questa settimana, che, chiaramente, è stata fortemente contrassegnata dall’avanzare della pandemia del coronavirus. Ciononostante rimane un periodo comunque interessante e prolifico per il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico statunitense Apple, che proprio pochi giorni fa, al termine di grandi attese, ha finalmente presentato i suoi due nuovi terminali di top gamma. Ci stiamo ovviamente riferendo ad iPad Pro 2020, la nuova generazione di tablet griffata dall’iconico frutto morsicato.

Le aspettative nei confronti di iPad Pro 2020 erano particolarmente elevate, e si può dire che non siano state affatto tradite. D’altronde, stiamo parlando di una linea di dispositivi che già dal primo esordio ha riservato delle grandi cose, e che adesso ha anche implementato alcune migliorie significative. Tra queste, una relativa alla privacy, e già presente negli ultimi modelli di MacBook: la disabilitazione del microfono in automatico, ma solo quando l’ iPad Pro viene “chiuso” all’interno di una custodia. Le cover in questione, tuttavia, devono essere quelle ufficiali di Apple, altrimenti la funzionalità non si attiva. Una feature che, ad ogni modo, mostra ancora una volta la grande cura della casa di Cupertino nei confronti della sicurezza dei propri utenti: un fattore che negli anni Apple ha già trattato come un punto di forza.