Play Station 5, finalmente svelato il controller

Da ormai diverse settimane a questa parte, non fanno che intensificarsi le notizie e le indiscrezioni nei confronti della Play Station 5, la nuova console di Sony che, a fine anno, andrà a comporre la prossima generazione videoludica insieme alla Xbox Series X. Al contrario del gioiellino di Microsoft, tuttavia, ancora non si sa molto circa la PS5. Sono stati rivelati i suoi dettagli tecnici, anche se naturalmente devono poi varati nel campo pratico. Ma fisicamente l’apparecchio non è stato ancora mostrato. Tuttavia, pochi giorni fa, il web è letteralmente esploso a causa dell’ultimo post sui social officiali del gruppo Sony Play Station. È infatti stato mostrato, finalmente, il controller ufficiale della console.

Il pad della Play Station 5 non ha convinto tutti, ma certamente ha creato grandissimi discussioni sul web, rivelandosi completamente differente rispetto a quanto visto in passato. Anzitutto, Sony ha deciso di cambiare la nomenclatura: non si chiamerà DualShock 5, come ipotizzato inizialmente, ma DualSense. Inoltre, viene spezzata la tradizione anche in relazione al colore, dal momento che il controller non è più interamente nero. L’azienda nipponica ha infatti introdotto delle grosse parti di bianco, lasciando intendere che anche la PS5 potrebbe, a sorpresa, modificare la propria tonalità standard. Una cosa che non accadeva dalla prima Play, che uscì in colore grigio.