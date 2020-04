Coronavirus, è ancora polemica sulle reti 5G

Da ormai parecchie settimane a questa parte, il mondo intero si è trovato costretto a fronteggiare la grave emergenza legata al coronavirus. La pandemia, giorno dopo giorno, vede accrescere i propri numeri in maniera esponenziale, e se in Italia la situazione pare essere leggermente migliorata, tante altre nazioni invece sono nel pieno della crisi. In un momento così complicato, purtroppo, si aggiungono difficoltà ad altre difficoltà. E così, nel corso di questi ultimi giorni, stanno ancora circolando le varie bufale relative alle reti in 5G, che presto dovrebbero diventare il nuovo standard della telefonia mobile.

Non si sa bene da dove la cosa sia partita, come del resto accaduto con tante altre fake news che in questi anni hanno proliferato sul web. Fatto sta che i vari social network, soprattutto tramite i profili delle persone con l’istruzione più bassa, sono stati diffusi numerosi articoli che mostrerebbero, grazie alle parole di sedicenti esperti, la correlazione tra il contagio da coronavirus e le antenne 5G. Si tratta, come si può facilmente ipotizzare, delle classiche bufale di internet: panzane che non soltanto non trovano alcun fondamento scientifico, ma che sono anche dannose, in quanto fanno circolare volutamente delle informazioni sbagliate, peraltro tramite gli stessi sistemi garantiti grazie ai ripetitori internet.