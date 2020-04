Amazon, ancora limitate le spedizioni per il coronavirus

Oramai è trascorso più da un mese da quando il Governo, a causa dell’emergenza coronavirus, ha messo in lockdown tutta l’ Italia. Il covid-19 sta ancora deflagrando in tutto il mondo, e i suoi numeri, giorno dopo giorno, si fanno sempre più drammatici. Proprio per quanto motivo, al di là delle ovvie restrizioni, sono state adottate anche delle contromisure necessarie per quanto riguarda i corrieri e le spedizioni. In prima linea ovviamente non può che esserci Amazon, senza dubbio il primo sito relativo alle compravendite online.

Già nelle scorse settimane, Amazon aveva deciso di adottare una decisione forse non molto popolare, ma sicuramente responsabile: quella di limitare le consegne solamente ai prodotti ritenuti necessari, e quindi soprattutto ai reparti alimentari o ai dispositivi medici. Con l’allungamento del decreto contenitivo fino al prossimo 3 maggio, anche Amazon ha deciso di prolungare queste misure. Come, d’altronde, si può leggere sullo stesso sito: