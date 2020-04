Samsung Galaxy S20, bug nella patch di aprile

Da ormai qualche tempo a questa parte, l’emergenza coronavirus ha stretto una morsa molto forte su tutto il mondo, che ancora adesso, durante le battute finali del mese di aprile, non accenna ad allentarsi. D’altronde, la crisi dovuta alla pandemia ha avuto delle gravi ripercussioni in gran parte dei settori produttivi di tutto il pianeta, inclusi, ovviamente, quelli strettamente correlati alla tecnologia. E se in qualche modo il campo della telefonia mobile continua ad andare avanti, non mancano le grane all’interno delle compagnie. Il Samsung Galaxy S20, ad esempio, nel corso di questi ultimi giorni ha iniziato a registrare un fastidioso bug.

Il Samsung Galaxy S20 ha effettuato il proprio debutto a livello internazionale solamente nel mese di marzo, e di recente ha abbracciato la patch di sicurezza datata ad aprile. Si ipotizzava che a quel punto alcuni errori sarebbero stati definitivamente fixati, ma così non è stato. Anzi, proprio il suddetto pacchetto di aggiornamento ha causato la sopraggiunta di un nuovo bug, che, specialmente quando lo smartphone raggiunge temperature vicine ai 40 gradi, inizia a far diventare lo schermo verde. Samsung, preso atto della cosa, ha momentaneamente bloccato il rilascio dell’update, e sta procedendo ad ottimizzarne un altro che possa sistemare tutto.