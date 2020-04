Play Station 5, prezzo alto e disponibilità limitata?

Il 2020 avrebbe dovuto essere un anno a dir poco fondamentale per il settore videoludico, ma con ogni probabilità passerà alla storia per essere l’anno in cui è deflagrata la pandemia globale da coronavirus. L’emergenza, effettivamente, ancora adesso non accenna a placarsi, benché gli effetti positivi delle restrizioni adottate dal governo cominciano finalmente a farsi sentire. Sfortunatamente, però, numerosi settori della tecnologia potrebbero accusare il colpo, con ritardi assortiti e problematiche varie. E, ad oggi, c’è una certa apprensione che circonda la Play Station 5, il cui destino finale è ancora ignoto: la console di Sony riuscirà ad arrivare regolarmente sul mercato?

Al momento la Play Station 5 è prevista per le festività natalizie, ma le ultime indiscrezioni in merito sembrano essere tutt’altro che promettenti. A quanto si apprende da alcuni rumors provenienti da fonti autorevoli, infatti, sembra che Sony stia pensando di far debuttare l’apparecchio con una disponibilità iniziale piuttosto limitata, peraltro a fronte di un prezzo di listino più elevato del previsto. La Play Station 5, nello specifico, avrebbe un costo compreso tra le 499 e le 549 euro, e potrebbe arrivare, in tutto il mondo, con appena 5 milioni di unità. La cosa durerebbe perlomeno fino alla fine dell’anno fiscale, vale a dire fino al 31 marzo 2021.