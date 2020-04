iPad Pro, in anticipo la nuova Magic Keyboard

Oramai siamo pronti per mettere la parola fine a questa settimana, nei giorni che, idealmente, ci permetteranno anche di avvicinarci alle battute conclusive del mese di aprile. È un periodo storico sicuramente molto complicato, contrassegnato com’è, come ben sappiamo, dalla grave emergenza coronavirus in corso. Perlomeno il settore della tecnologia non ha arrestato i propri motori, ma anzi ha proseguito senza sosta la propria corsa. Molte compagnie, di recente, hanno lanciato alcuni device molto attesi e potenti, e fra questi figurano anche gli iPad Pro. Nei giorni scorsi, infatti, la grande azienda statunitense Apple ha finalmente messo in commercio i suoi nuovissimi tablet griffati dall’iconico frutto morsicato.

D’altronde, la linea degli iPad Pro è una di quelle di maggior successo nell’intera storia di Apple. L’ultima generazione aveva fatto un gran parlare di sé nelle scorse settimane, e si può dire che effettivamente non abbia deluso né la critica specializzata né tantomeno i fruitori finali. Oltretutto, per una volta, la casa di Cupertino ha deciso di rendere disponibile con un forte anticipo sui tempi previsti inizialmente anche un utile accessorio: la Magic Keyboard, una tastiera integrativa che permette di sfruttare numerose features. Chiaramente, l’apparecchio è disponibile in due modelli differenti: uno per l’ iPad Pro da 11 pollici, e uno per quello da 12,9 pollici. I prezzi? Rispettivamente, 339 e 399 euro.