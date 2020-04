iPad e iPhone bloccati da un carattere indiano

Le battute conclusive della settimana, e del mese di aprile di conseguenza, ci stanno avvicinando a passi sempre più spediti a quella che sarà la cosiddetta Fase 2. L’ Italia sta cercando di ripartire, e molti altri paesi europei si stanno allineando a tale decisione. È un periodo, oltretutto, che rimane piuttosto problematico per molti settori, incluso quello della tecnologia. A causa dell’emergenza coronavirus sono stati registrati molti ritardi e slittamenti, e la sensazione è che, purtroppo, questa situazione potrebbe perdurare ancora da qui ai prossimi tempi. Molte le difficoltà incontrate in questo frangente anche da Apple, che peraltro in questi giorni si sta trovando a gestire un nuovo bug che colpisce gli iPad e gli iPhone.

Si tratta, ancora una volta, di un famigerato carattere indiano. Per qualche motivo che non è stato ancora esplicato del tutto, tale carattere, una volta pervenuto su iPad o iPhone tramite social network o applicazione di messaggistica istantanea, finisce per inibirne completamente le funzionalità, bloccandoli. Era già accaduta una cosa simile in passato, fatto che, prima della sua totale risoluzione, aveva scatenato l’ilarità del web sotto forma dei meme più assortiti. Nei prossimi giorni Apple dovrebbe fixare la cosa tramite un apposito aggiornamento, ma nel frattempo alcune applicazioni, come Telegram, hanno inibito momentaneamente il carattere.