Play Station 5 sarà eccezionalmente bicolore?

Oramai siamo pronti a mettere la parola fine al mese di aprile, e a dare inizio a un maggio che, idealmente, ci potrebbe riservare un po’ di sollievo dopo tante settimane di sofferenza, preoccupazioni e sacrifici. D’altro canto, l’emergenza coronavirus è stata sfiancante per tutti, e adesso si spera che la ripartenza possa avvenire per praticamente tutti i settori. Anche la tecnologia ha subito numerose difficoltà, inclusa ovviamente quella relativa al campo videoludico. Il 2020, che avrebbe dovuto riservare grandi festeggiamenti per via della nuova generazione di console, passerà probabilmente alla storia come una sorta di film distopico. Per il momento sono comunque confermate la Xbox Series X e la Play Station 5, che dovrebbero esordire durante il periodo natalizio.

Della Xbox Series X abbiamo già ampiamente discusso, ma la Play Station 5 continua a divulgare notizie solamente a spizzichi e a bocconi. Peraltro, non è ancora certo neppure quale sarà il suo aspetto estetico, che per la prima volta potrebbe spezzare la tradizione prevedendo una bicromia. D’altro canto, il nuovo controller mostrato, il DualSense, è composto sia dal bianco che dal nero, anziché dal convenzionale bianco. Si presume quindi che anche la console possa subire lo stesso trattamento, per una modifica che a suo modo sarebbe storica.