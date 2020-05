Samsung Galaxy con pop-up camera in arrivo?

Il settore della telefonia mobile nel corso di questi anni è stato in continuo cambiamento, e la tendenza, con gli smartphone, è sempre stata quella di ampliare il più possibile la dimensione dei display. Una vera e propria inversione rispetto al trend degli anni ’90, quando i produttori facevano a gara per realizzare l’apparecchio più piccolo e tascabile possibile. La rimozione dalla superficie frontale di ogni tasto meccanico, in favore degli schermi cosiddetti all screen, ha permesso di rendere ancora più grandi i display. Rimane però lo scoglio delle fotocamere frontali, che Samsung, con i suoi modelli Samsung Galaxy, sta tentando di arginare con ogni mezzo possibile. Incluso quello delle camere pop-up.

Le fotocamere pop-up in sostanza non sono allocate in modo fisso sulla superficie del device, ma sono incastonate al suo interno ed escono fuori tramite un piccolo ma complesso meccanismo. Al momento non sono molte le case che hanno provato a intraprendere questa via, ma sembra che anche il colosso sudcoreano voglia fare un tentativo. Sarebbe infatti in procinto di arrivare un Samsung Galaxy con schermo totalmente all screen, e che, sul bordo della parte superiore, avrà proprio questa fotocamera pop-up a scorrimento. Si tratterebbe di uno smartphone di fascia bassa, evidentemente realizzato proprio per testare l’efficacia della tecnologia di queste fotocamere.