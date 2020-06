Le escort sono delle professioniste dell’intrattenimento per adulti con le quali un crescente numero di persone ha avuto modo di allacciare almeno un contatto. Tuttavia, lo sdoganamento di un settore non più “tabù” non ha corrisposto a una “maturazione” da parte dei clienti delle escort, che spesso incappano ancora in gaffe evitabili.

Abbiamo allora voluto condividere con tutti i lettori 10 cose da non dire mai ad una escort, individuate grazie alla consulenza degli esperti di www.bacirosa.com!

Dov’è la tua famiglia? Hai fratelli, sorelle?

È una domanda che generalmente irrita le escort. Naturalmente hanno una famiglia, e naturalmente non discuteranno di tali argomenti con un cliente, e sicuramente non al primo incontro, considerato che non saranno così aperte a parlare di cose personali con un estraneo!

I tuoi amici / familiari sanno che fai questo lavoro?

È un’altra domanda che non si dovrebbe mai fare ad una escort, a meno che non si voglia rovinare qualsiasi desiderio durante l’incontro! Che importanza ha se i suoi amici sanno del suo lavoro? È solo per soddisfare la propria curiosità?

Da quanto tempo fai questo lavoro?

Non tutte le ragazze sono aperte a tali domande. Se alcune ragazze lavorano già da 4 – 5 anni possono rispondere senza esitazione, mentre altre escort che lavorano da soli 3 – 4 mesi potrebbero in realtà non volerlo far sapere a nessuno.

Ti piace il sesso, è per questo che sei una escort?

Ad una escort può piacere il sesso, ma questo non significa che sia ninfomane e non possa vivere senza sesso! Ogni persona fa le sue scelte e… questa non è sicuramente la domanda giusta!

Quanti clienti hai avuto oggi? Oggi sono il primo cliente?

Nessuna escort accetterà e tollererà una domanda del genere! Dunque, non saprete mai se siete i primi o gli ultimi. Meglio evitare di porre una simile questione.

Che importo guadagni la sera o al mese?

Nessuno si sente a proprio agio a parlare di soldi. Se pertanto viene in mente una domanda del genere, meglio tenerla per se stessi e non chiedere mai a una escort quanto guadagna.

Posso avere il tuo numero di telefono personale?

La risposta si sa già, ma è ovviamente no. La escort potrà lasciare il proprio numero “professionale”, ma difficilmente concederà ai propri clienti i numeri personali, gli indirizzi di casa, i contatti sui social e così via.

A che età hai iniziato la tua vita sessuale?

Gli uomini sono orgogliosi quando parlano di quanto presto hanno iniziato la loro vita sessuale, e vogliono che tutti lo sappiano. In realtà le donne tendono a mantenere questo dettaglio intimo per loro! Non importa a che età inizia la vita sessuale e non è certo una domanda appropriata!

Cosa farai dopo aver smesso di essere una escort?

Altra domanda inopportuna con la quale rovinare la serata. Come ogni donna, le escort hanno dei progetti per il futuro, ma di certo non ne parleranno a un cliente.

Hai mai avuto una brutta esperienza con un cliente?

Purtroppo può succedere, ma stai pur certo che le escort non vogliono parlare delle loro brutte esperienze con te.