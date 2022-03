Casio è il nome di una popolare azienda giapponese, nata nel 1946, in un contesto immediatamente successivo alla fine del secondo conflitto mondiale e associata da diversi decenni alla tecnologia. E’ stata griffata Casio ad esempio la prima calcolatrice portatile completamente elettronica.

Risulta essere tra le principali compagnie nipponiche adibite allo sviluppo di orologi, sia digitali che analogici. Pur non potendo contare sulla stessa raffinatezza e “lusso” di marchi come i Rolex, i Casio sono rinomati per l’estrema affidabilità e precisione: la “gamma” di prodotti è piuttosto vasta e permette una scelta particolarmente importante, come gli orologi della serie G-Shock, particolarmente adatti ad uno stile di vita “estremo” essendo particolarmente resistenti. L’azienda produce anche smartwatch Android Wear, con mappe consultabili off-line e la memorizzazione di percorsi tramite GPS.

Se hai questo Casio del 2012 sei ricco: ecco quanto vale

Trattandosi di prodotti conosciuti e affidabili, il mercato dell’usato appare ancora oggi piuttosto florido: l’azienda ha esordito in questo settore con grande importanza a partire dagli anni 80, e anche se è una delle più avanzate anche dal punto di vista tecnologico, sono i modelli non più recentissimi ad essere particolarmente apprezzati dagli appassionati. Del resto è stata la stessa azienda nel 1974 a commercializzare una delle prime forme di orologio digitale.

In particolare tra gli anni 90 e la prima decade del nuovo secolo Casio ha sviluppato molti modelli pionieristici, che in un certo senso sono equiparabili ai moderni smartwatch.

Uno dei modelli “recenti” più costosi ed apprezzati è il Prx7000t, commercializzato al prezzo di circa 1300 euro, nel 2012. La serie in questione è stata piuttosto limitata e questo specifico orologio risulta anche uno dei migliori esempi di design della casa nipponica. Oggi un esemplare particolarmente ben conservato può far guadagnare il doppio senza particolari problemi, essendoci numerosi appassionati in giro per il mondo.