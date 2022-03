Abbiamo recentemente parlato della situazione prestiti, che sono generalmente ottenibili attraverso un finanziamento: com’è noto, questa procedura oramai quasi completamente automatizzata e semplificata rispetto al passato ma che nel concetto è la stessa rispetto a qualche anno fa.

Risultare cattivo pagatore significa essere segnalato negli elenchi SIC (sistema di informazioni creditizie)a ritardi o mancati pagamenti del rimborso delle rate o più semplicemente per richieste di finanziamenti rifiutati, ed anche facendo da garante ci si può trovare iscritti nell’elenco dei cattivi pagatori.

Prestiti per cattivi pagatori: ecco i più convenienti

Esistono comunque vari intermediari che rendono possibili i prestiti anche per “cattivi pagatori”. Come facilmente intuibile sono le banche che risultano essere poco propense ad elargire somme di denaro a persone che in passato hanno palesato difficoltà a ripagare la somma dovuta. E’ bene specificare che i protestati oltre a trovarsi negli elenchi SIC sono presenti anche nel registro della Camera di Commercio, una stregua di archivio informatico in cui si trovano coloro i quali sono stati coinvolti più volte in pignoramenti o situazioni di insolvenza.

Una delle forme più diffuse di prestito per cattivi pagatori è chiamata cessione del quinto, è una tipologia di prestito prevista in Italia da estinguersi attraverso trattenute dirette sul salario fino ad un massimo di un quinto dell’emolumento valutato al netto delle ritenute.

Tra i migliori prestiti per i cattivi pagatori ci sono: