Quando si parla di orologi di lusso, è sicuramente la Svizzera la nazione che inevitabilmente trova associazione con questa tipologia di prodotti: l’ingegneria di precisione mista ad una profonda ed antica tradizione di brand famosissimi come Rolex e Patek Philippe, da sempre sinonimo di lusso, precisione ed affidabilità.

Patek Philippe deve il suo nome dal fondatore Antoni Patek, commerciante di orologi polacco, successivamente naturalizzato svizzero, che iniziò a vendere i propri prodotti a Ginevra. L’azienda Patek Philippe sarà fondata dopo l’incontro di Adrien Philippe, esperto di parti meccaniche.

L’azienda fu fondata nel 1851 e a partire da quello stesso anno iniziò ad avere una clientela “famosa” a partire dagli orologi sviluppati per la Regina Vittoria, e successivamente per un grande numero di personalità straniere di livello. Patek Philippe conta circa 1300 dipendenti, che lavorano su orologi da polso ma anche da taschino, molto popolari nel 19° e nella prima metà del 20° secolo.

Incredibile, ecco quanto puo valere un Patek Philippe: FOTO

Patek Philippe produce modelli di stampo classico, sia in serie che su commissione, come da tradizione. E’ molto famosa anche perchè produce in proprio tutte le parti che compongono i suoi prodotti, che sono realizzati esclusivamente a mano. Il valore per l’estremo grado di cura in fatto di manifattura è ovviamente molto alto, e soso molti gli esemplari venduti a prezzi milionari.

Uno su tutti, il Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, sviluppato interamente in acciaio, molto probabilmente l’orologio della casa elvetica più complesso mai prodotto. Questo unico esemplare. Riconoscibile anche per la scritta “The Only One” sul quadrante dell’ora della sveglia secondaria. Questo orologio è stato venduto per una cifra superiore ai 31 milioni di euro, in un’asta del 2019. Presenta, tra le altre caratteristiche, cassa reversibile, due quadranti indipendenti e sei innovazioni brevettate.

Secondo il sito ufficiale questo esemplare ha richiesto oltre 100.000 ore per essere realizzato.