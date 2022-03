Anche i brand automobilistici particolarmente famosi per il loro lusso ed esclusività hanno deciso, con un certo disappunto da parte dei puristi assoluti, di includere nella propria gamma di autoveicoli non solo lussuose berline e sportive dalle alte prestazioni ma anche SUV o equivalenti.

Il termine SUV indica Sport Utility Veichle, ossia una tipologia di auto derivante dai fuoristrada ma maggiormente polivalenti, che hanno iniziato a diffondersi in varie tipologie e brand.

Quanto costa un SUV Bentley? Ecco il dato che sorprende tutti

Bentley è sintomo di lusso e sfarzo assoluto, capace di soddisfare i palati più esigenti in termini di esclusività ricerca dello stile: il noto marchio britannico, dal 1998 parte del gruppo Volkswagen, ha evidenziato una netta rinascita in termini di vendite, differenziando in modo importante la propria “famiglia” di prodotti.

La Bentley Bentayga, in produzione dal 2016 ne è un fulgido esempio, capace di combinare tutte le peculiarità tipiche di un veicolo Bentley con una carrozzeria, motore e telaio moderni: quest’automobile condivide la medesima “base” della Audi Q7 e Q8, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne e Volkswagen Touareg.

Come detto, la Bentayga ha debuttato nel 2016 e dopo un restyling moderato alcuni anni dopo (che ha aggiunto alla gamma una versione ad alte prestazioni) può considerarsi un successi, con quasi trentamila unità vendute, un numero rilevante considerato il tipo di vettura.

Il prezzo, come facilmente immaginabile, non è per tutti, ed è compreso tra i 176.142 ed i 249.220 €. Quest’ultima è la versione Speed che può raggiungere i 300 km/h, mentre la prima è la versione ibrida, denominata per l’appunto, Hybrid. Tutte hanno un cambio automatico-sequenziale a 8 rapporti della tedesca ZF. La trazione è integrale, con differenziale Torsen centrale che ripartisce la coppia motrice per il 40% alle ruote anteriori e per il restante 60% a quelle posteriori.

E’ stata recentemente annunciata la Speed Space Edition una “one-off” realizzata dal team design Mulliner e commissionata da Bentley.