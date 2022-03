Aston Martin è un lussuoso e famosissimo brand di auto di lusso, principalmente produce Gran Turismo realizzate con cura artigianale. Nonostante l’azienda non sia particolarmente grande in termini di produzione (conta poco meno di 2500 impiegati), è una delle più apprezzate del proprio settore, proprio per la grande cura dei dettagli delle proprie vetture.

Non solo, assieme a Bentley e Rolls Royce rappresenta una delle eccellenze automobilistiche britanniche, vero simbolo del Regno Unito, e non a caso, svariate Bond Car, dei film di 007 sono proprio Aston Martin.

Stile e prestazioni

La Db 11 è la vettura “di punta” del marchio, nonchè l’ultima esponente della serie DB, tra le più longeve e rappresentative di Aston Martin: questa vettura sportiva con carrozzeria coupè nel 2016 ha sostituto la DB9.

Tecnologicamente appare un passo in avanto rispetto alla DB9, mantenendo comunque intatto lo stile della casa inglese: la carrozzeria completamente in alluminio, trasmissione in fibra di carbonio e numerose finezze estremamente tecnologiche, unite ad un opulento interno permettono di coadiuvare stile e prestazioni.

Quanto costa una Aston Martin Db 11? Ecco la Risposta

Esistono principalmente 2 versioni della coupè, in due differenti motorizzazioni: quella con il motore V8, cambio atumentocoAutomatico 4.00L 8cil 510CV, che costa 204.788 euro. C’è la versione più potente che ha un motore V12 AMR Coupè, ancora più competitiva nelle prestazioni che costa 233.497 euro.

Aston Martin produce anche la versione cabrio, denominata Volante, disponibile in un’unica configurazione, con il motore V8 già utilizzato per la versione coupè. Il tetto è in tela ma sviluppato con 8 strati per garantire un’adeguata resistenza alle intemperie, provvedendo al contempo ad isolare dal punto di vista acustico. Il prezzo è di 221.396 euro.