Di enorme impatto sociale e culturale, i Rolex costituiscono da oltre un secolo una delle maggiori eccellenze nel settore degli orologi di lusso, brand che nel corso dei decenni ha sviluppato modelli divenuti estremamente popolari anche nell’immaginario comune, a causa sopratutto dell’impatto culturale: i Rolex sono stati indossati da personalità cinematografiche e vip molto famosi, trend che prosegue anche oggi con modelli particolarmente lussuosi indossati daa imprenditori, calciatori e da chiunque altro possa permettersi un Rolex.

Storia

La serie Rolex GMT Master è una delle più riconoscibili ed apprezzate dagli appassionati, ma anche dai “non esperti” per la ghiera bicolore. Non si tratta di una caratteristica estetica, visto che il GMT Master è nato in concomitanza con i primi voli transoceanici ad alta velocità, negli anni 50.

La serie in questione è stata infatti sviluppata su richiesta ufficiale della PanAm, compagnia aerea statunitense adibita ai voli civili: i piloti ed assistenti di voli dovettero per la prima volta affrontare la problematica del jet lag, ossia gli effetti fisici dettati dalle differenze del fuso orario, che per chi fa voli transoceanici il proprio lavoro, tende a far perdere la cognizione del tempo.

Il progetto GMT Master è “nato” ufficialmente il 21 aprile 1955, specificamente per lo staff di volo della PanAm: la caratteristica ghiera bicolore, rosso e blu, graduata sulle 24 ore, girevole bidirezionale, che permetteva di distinguere, con grande semplicità, le ore del giorno da quelle della notte. La serie GMT Master nel giro di pochi anni divenne meno “esclusiva” ed ha subito numerose modifiche strutturali: la prima serie, denominata GMT Master I è stata prodotta fino al 2000, mentre la GMT II ha esordito nel 1982.

Quanto vale un Rolex Gmt? Ecco la risposta

I GMT Master hanno un prezzo piuttosto variabile dato il grande numero di sotto varianti: gli esemplari “nuovi”, della serie II costano dai 15.000 ai 30.000 euro. Esemplari più “antichi”, e rari come gli esemplari con il calibro 1036 costano dai 25.000 ai 100.000 euro. Accessori, storia, e stato di conservaziono influenzano parecchio il prezzo.