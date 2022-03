Da oltre cento anni Rolex ridefinisce i concetti di orologi di lusso, assieme a pochissimi altri brand che comunque non riescono a rivaleggiare per importanza alla casa di produzione elvetica.

Rolex risulta essere il maggior produttore di cronometri certificati costruiti in Svizzera, e controlla quasi 30 società in tutto il mondo. Il successo dei prodotti Rolex è “giustificato” da un’incredibile cura dei dettagli dei propri prodotti, oltre ad una precisione ed affidabilità assolutamente ineguagliabile.

Quanto vale il Rolex Hulk Submariner con ghiera verde? Pazzesco, ecco il dato ufficiale

Tra i numerosi modelli sviluppati dalla casa elvetica, quasi tutti risultano essere stati concepiti nella metà degli anni 50, inizialmente per un utilizzo specifico come la serie GMT, inizialmente concepita per l’utilizzo da parte dei piloti della Pan Am, ma che rapidamente è stata apprezzata anche dai normali appassionati.

La serie Submariner, come facilmente intuibile dal nome, è nata ufficialmente nel 1953, primo orologio a funzionare fino a 100 metri sotto il mare. A Sancirne la notiretà fu l’impresa di Auguste Piccard per lo studio degli abissi, scendendo con un batiscafo fino a 3.500 metri con uno di questi esemplari al polso, riemgergendo con l’orologio perfettamente operativo e funzionante.

Nel corso dei decenni questa tipologia di orologi ha trovato sempre maggiore apprezzamento: un esempio è dato dal Rolex Hulk Submariner con ghiera verde, prodotto nel decennio 2010-2020, oggi fuori produzione. Condivide con tutti gli altri Submariner precedenti un’eccellente resistenza ed affidabilità. Rispetto a tanti altri modelli, è stato relativamente più “accessibile” in termini di prezzo visto che costava dai 7000 ai 9000 euro di media ma dato il successo, la valutazione è raddoppiata negli ultimi anni. Con “l’uscita di scena” dal punto di vista della produzione sono in molti a vendere il proprio Rolex Hulk Submariner con ghiera verde a prezzi superiori a 30 mila euro, se in perfette condizioni di conservazione.