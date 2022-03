Il tema caro bollette rappresenta da anni una sorta di “tendenza” piuttosto diffusa in quanto a chiacchierare del più e del meno, ma mai come in questo preciso contesto storico rappresenta una vera problematica, che ha visto in particolare due eventi, tra l’altro anche strettamente collegati, a portare ad incrementi molto importanti.

Per fronteggiare i rincari l’esecutivo ha già provveduto, seppur parzialmente per rendere meno difficile il pagamento delle fatture ma quali sono i più recenti provvedimenti?

Attenzione a queste bollette: ecco cosa succede se…

I rincari delle bollette sono oggi associate in maniera generica alla situazione socio-politica internazionale visto che contesti di guerra complicano il commercio di risorse, e contribuiscono a rendere i prezzi più alti a causa della maggiore richiesta. Inoltre già nelle prime settimane dell’anno l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha segnalato dei rincari importanti che si sono poi verificati in bollette di luce e gas particolarmente alte, di circa il 40-50 % rispetto al 2020.

Il governo ha provveduto per tempo con uno stanziamento discretamente importante ma che ha solo “reso meno pesante” l’aumento generale: l’esecutivo ha sviluppato alcune misure di “alleggerimento” delle fatture per specifiche categorie di cittadini.

Tra le forme “automatiche” di supporto per i nuclei familiari maggiormente in difficoltà è stato sviluppato uno specifico decreto che prevede uno sconto attivo per le famiglie bisognose, che prevede un “aggiornamento” dello sconto in bolletta già attivi da gennaio:

Per le famiglie con un Isee sotto gli 8.265 euro annui (il limite è stato aumentato a 12.000 euro)

I nuclei con Isee di 20.000 euro annui e più di 3 figli a carico

i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza

gli utenti fragili che utilizzano apparecchiature elettromedicali

Draghi in persona ha reso noto che queste specifiche categorie per tutto il 2022, ossia fino al 31 dicembre pagheranno la medesima cifra media per l’elettricità ed il gas naturale.