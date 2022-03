La legge di bilancio che serve per ufficializzare il bilancio dello stato dal punto di vista economico, ma non solo: è anche lo strumento principale dove vengono prorogate o sviluppate, mettendole “nero su bianco” i nuovi provvedimenti che richiedono una quantità di denaro.

Al suo interno sono ad esempio presenti i vari bonus ed agevolazioni come quelli resi disponibili durante la crisi pandemica, ma non solo: un esempio di bonus scollegato da quest’ultima è la proroga del Bonus Prima Casa per i giovani under 36 che è stato infatti confermato anche per il 2022.

Bonus prima casa under 36: cos’è e come si ottiene

Lo stato ha infatti stanziato nuovamente un più che discreto ammontare di risorse economiche per aiutare i giovani all’acquisto della prima casa: tra i fattori principali che disincentivano i giovani a lasciare il “nido familiare” vi è proprio la difficoltà legata ad un numero di problematiche che inevitabilmente insorgono al momento dell’acquisto.

Il Bonus prima casa è una forte agevolazione sul mutuo proprio per l’acquisto di un alloggio: nello specifico si tratta sopratutto di agevolazioni fiscali che possono arrivare fino al 2% del valore catastale, dell’imposta ipotecaria e catastale gratuita e non di 50 euro cadauna, dell’Iva al 4% se si acquista casa dal costruttore che diventa credito di imposta e dell’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

Questo bonus è utilizzabile anche per la ristrutturazione e la riqualifica di quella che sarà la “nuova casa”.

Tra i requisiti principali da parte del richiedente è obbligatorio non avere più di 36 anni, avere un’ISEE inferiore a 40 mila euro ed il mutuo non può essere superiore a 250 mila euro. Chi è interessato può fare richiesta direttamente dal sito ufficiale della Consap, dove è presente tutta la documentazione necessaria.