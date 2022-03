Fonte di sollevazione ma anche di frustrazione, la busta paga è percepita come l’arrivo dello stipendio dal punto di vista “ufficiale”: questa viene erogata dal datore di lavoro al dipendente e contiene tutte le informazioni relative alle due parti, inerenti alla prestazione lavorativa (solitamente si basa sulla mensilità) ma che riguardano anche i contributi.

Ogni le buste paga non sono tutte uguali e tendono ad essere modificate dalle nuove leggi che riguardano il mondo del lavoro. Gran parte di questi sono decisi dalle modifiche della legge di bilancio, documento che certifica il bilancio dello stato.

Busta paga di aprile 2022: ecco le novità!

Tra le modifiche “visibili” in busta paga potrebbe esserci la mancata erogazione del bonus integrativo dal valore masimo di 1200 euro anni, solitamente chiamato Bonus Renzi o Bonus 100 euro. Questo perchè pur essendo stato confermato dall’esecutivo attuale, il limite ISEE per poterlo percepire è stato ridotto da 28.000 a 15.000 euro, riducendo di molto la platea di lavoratori che lo percepiranno.

Ne hanno infatti diritto:

il lavoratore con reddito da lavoro dipendente entro i 15mila euro a patto che l’imposta lorda sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente spettante;

il lavoratore con reddito da lavoro dipendente compreso tra i 15mila ed i 28mila euro a patto che la somma delle detrazioni spettanti sia superiore all’imposta lorda.

E’ senz’altro una buona idea informare il datore di lavoro se il Bonus 100 euro continua a “spettare” oppure no, visto che in caso contrario potrebbe essere necessario restituire l’importo relativo in fase di conguaglio.

Scompare dalla busta paga anche qualsiasi forma di agevolazione relativa ai figli: a partire dal mese di marzo di quest’anno infatti l’esecutivo ha deciso di unire ogni forma di bonus legato ai figli nell’Assegno Unico per Famiglie, che viene sempre erogato dall’INPS ma non attraverso la busta paga, ma con un bonifico.