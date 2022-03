La “lotta al contante”, atta limitare con sempre maggiore frequenza la diffusione del denaro liquido per le operazioni economiche oltre una certa soglia, è divenuta oramai una priorità degli ultimi governi italiani che hanno scelto di seguire la “strada” tracciata a partire dallo scorso decennio. Ma perchè questa scelta?

Limite contante, perchè viene ridotto? Ecco la verità

Le motivazioni sono varie, una su tutte risulta essere legata al controllo del denaro dal punto di vista fiscale: attraverso metodi di pagamento elettronici è infatti possibile monitorare ed opportunamente tassare ogni forma di transazione monetaria, riducendo quindi in modo sensibile anche l’evasione fiscale ed il lavoro nero.

Nonostante il nostro paesi risulti uno di quelli maggiormente legati al contante, il “passaggio”, seppur graduale, alla moneta elettronica è sempre maggiormente favorito anche dalle varie scelte politiche come il Cashback di Stato, divenuto poi Bonus Bancomat per gli esercenti, e l’obbligo di POS di pagamento che porterà, almeno in teoria, a vere e proprie multe per chi non decida di munirsi di questi strumenti per permettere i pagamenti con carte e bancomat di sorta.

Anche il limite di operazioni effettuabili con il contante risulta ridotto rispetto a non troppi anni fa: il 1° gennaio 2022 è ufficialmente stato ridotto a 1000 euro, anche se è stato successivamente “riportato” a 2000 euro dopo la richiesta da parte politica di Lega e Fratelli d’Italia di prorogare questa modifica per tutto l’anno, attraversoil Decreto Milleproroghe.

Non esiste alcun tipo di “divieto” legato al possedere o trasportare contante in quantità maggiore, ma l’obbligo scatta quando si decide di pagare o spostare denaro in quantità superiore al limite definito. Il limite ha validità nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni che devono essere opportunamente “tracciabili”.

Trasferimenti di denaro oltre i 2000 euro ultimati con i contanti possono portare a sanzioni anche piuttosto salate.