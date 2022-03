I prestiti risultano essere una delle forme più rapide e comuni per avere a disposizione, in tempi ragionevolmente brevi, somme di denaro, solitamente attraverso un finanziamento. Questa forma vede solitamente la presenza di un intermediario, generalmente un’azienda, specificamente adibita alla richiesta dal punto di vista formale della richiesta di denaro all’ente in questione, solitamente una banca.

Oggi anche chi risulta disoccupato o “cattivo pagatore” può comunque fare richiesta ed ottenere denaro in prestito, anzi negli ultimi anni molte banche hanno ampliato la propria scelta in fatto di possibilità. Tuttavia bisogna tenere gli occhi aperti per incappare in problematiche varie, solitamente spese aggiuntive non citate quando non addirittura vere e proprie frodi.

Attenzione a questi prestiti: ecco cosa potrebbe accadere

Prima di tutto, conviene informarsi preventivamente in merito all’azienda che fa da intermediario, attraverso ricerche specifiche, consultando le valutazioni di persone che hanno già avuto a che fare con l’intermediario stesso: solitamente chi promette tempistiche rapidissime risulta essere poco onesto, in quanto non esistono veri e propri tempi certi per la richiesta ed evasione di un finanziamento.

Diffidare anche da chi chiede eventuali commissioni anticipate ancor prima di avviare l’istruttoria, visto che queste sono già comprese nella tariffa del finanziamento: se l’intermediario insiste, rendetelo presente all’azienda oppure rivolgetevi altrove.

Se sul contratto non è indicato il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) quanto piuttosto il Tasso Annuale Nominale (TAN), significa che l’intermediario ha opportunamente omesso la quantità di spese ulteriori, rappresentate dal tasso di interesse. Solitamente questa forma di “omissione di informazioni” serve per invogliare il cliente a sottoscrivere immediatamente il contratto.

In senso generale, conviene tenere gli occhi ben aperti e anche sul contratto ogni forma di informazione deve riguardare correttamente i nostri dati personali: in generale se un’offerta di prestito si presenta eccessamente vantaggiosa, probabilmente c’è qualcosa di losco, o quantomeno poco chiaro.