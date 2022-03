Il marchio Rolex ha indubbiamente ridefinito il concetto di orologio da polso in un modo che difficilmente risulta concepibile: il famoso brand specializzato in cronografi di lusso è stato sviluppato agli inizi del 20° secolo, un’epoca in cui una buona fetta di orologi era costituita da modelli da taschino. Il cinturino di gomma non è semplice prerogativa di altri marchi, anzi.

Svariati modelli del celebre marchio divenuti iconici hanno avuto un’applicazione strettamente professionale, come abbiamo già preso in esame di recente, modelli che poi sono diventati tra i più acquistati e venduti dagli appassionati. Rolex infatti non è solo incrediible efficienza in fase di produzione ma anche famoso per uno stile che imprime in praticamente ogni modello, arrivando a ridefinire il concetto stesso di orologio “bello”.

Se hai il Rolex con il cinturino in gomma puoi guadagnare tantissimo: FOTO

Un Rolex non è solo l’insieme di stile e meccanica di alto livello: uno dei modelli più famosi e “sportivi” in assoluto è lo Yacht master, specificamente realizzato per i velisti, quindi per un utilizzo sportivo.

Da anni lo Yacht Master è considerato uno dei più venduti in assoluto del celebre marchio trattandosi di un modello estremamente versatile e d’impatto: realizzato in varie versioni, sia in acciaio che in materiali preziosi, è arrivato ad essere definito dalla stessa Rolex “l’orologio nautico” per eccellenza.

Anche una versione come quello con il cinturino in gomma, che fa parte della serie 42 ha un prezzo non esattamente di saldo: realizzato con oro bianco, il modello 226659 18k datato 2021 è particolarmente elegante e racchiude tutta l’eccellenza della “casa madre”.

La valutazione per un orologio di questo tipo nuovo, con tanto di certificazione, certificato di perizia Kronos 360, scatola originale supera i 40mila euro. Trattandosi di un orologio di un marchio così prestigioso, è probabile che il valore potrebbe addirittura aumentare nei prossimi anni, anche perchè la serie Yacht Master è molto differenziata.