Le multe per eccesso di velocità rappresentano una delle tipologie di contravvenzioni del codice della strada più comuni ma anche una di quelle più “fastidiose” in assoluto, visto che con sempre maggior frequenza queste sono calcolate attraverso dispositivi tecnologici, come autovelox e altri dispositivi simili come i telelaser e tutor.

Rispetto ad altre nazioni, la quasi totalità dei paesi europei non prevedono procedimenti penali in caso di eccesso di velocità (negli Stati Uniti ad esempio la situazione è differente e troppe multe non pagate può portare all’arresto effettivo).

Multa per eccesso di velocità: ecco a quanto ammonta

Indifferentemente dal tipo di tecnologia utilizzata per registrare la multa, l’importo da pagare è molto variabile a seconda di quanto si è “sforato” il limite di velocità che sono:

50 km/h nei percorsi urbani

70 km/h su strade urbane di scorrimento

90 km/h su strade extraurbane secondarie

110 km/h su strade extraurbane principali

130 km/h in autostrada

Gli importi sono per l’appunto variabili.

Fino a 10 Km/h in più del limite: si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro.

Da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro.

Da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

E’ bene ricordare che anche le contravvenzioni hanno una vera e propria “scadenza”: La segnalazione dell’infrazione deve infatti avvenire entro 90 giorni dall’accaduto, ma se la consegna avviene entro il novantesimo giorno, la multa non “perderà” effetto anche dopo la scadenza. La contravvenzione consegnata presso l’ufficio postale adibito dopo i 90 giorni risulterà effettivamente nulla.