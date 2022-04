La revisone del veicolo rappresenta una verifica indispensabile per attestare l’effettiva omologazione dal punto di vista meccanico e nel resto delle funzionalità dell’automobile. In Italia la revisione si basa sul concetto di sicurezza sociale e la prima revisione deve essere effettuata obbligatoriamente dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione: per quelle successive la tempistica si riduce a 2 anni.

Durante il “test” viene esaminato il funzionamento di ogni comparto relativo al corretto funzionamento di freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione, alle emissioni di gas ma anche relativamente alla segnaletica, i sistemi di pulizia (i tergicristalli anteriore e posteriore) e gli avvisatori acustici.

Può essere effettuata presso le officine autorizzate e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti, ma anche presso la motorizzazione civile dello stato. I costi relativi alle officine sono di 66,88 euro, mentre presso la motorizzazione civile (intervento che richiede la prenotazione preventiva) risulta essere di 45 euro.

Multa per revisione scaduta: attenzione a cosa può accadere

Sono previste multe salatee, ma non solo, per i titolari di veicoli che non hanno effettuato la revisione. Se il veicolo viene fermato dalle autorità e risulta avere

Se il veicolo ha la revisione scaduta. In questo caso il veicolo può circolare solo per recarsi in officina a fare la revisione. E’ prevista una multa da 169 a 679 euro

Se il veicolo che non ha fatto la revisione per più di una volta la multa prevista è tra i 338 a 1.358 euro

Da 422 a 1.695 euro se il tagliando di revisione risulta essere falsificato. In questo caso viene ritirata anche la carta di circolazione.

Da 1.957 a 7.829 euro: se si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, multa analoga anche per chi ha omesso più volte i controlli della revisione.

Per chi non ha è previsto un fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni con annesso ritiro del libretto di circolazione. Sarà possibile ottenere l’idoneità solo dopo una revisione ultimata con successo presso la motorizzazione civile.