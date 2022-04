La “tipica multa” relativa al codice della strada e sicuramente quella per divieto di sosta, che assieme a quelle relative all’alta velocità risulta costituire la contravvenzione più comune. Questa forma di multa viene solitamente effettuata “a mano”, attraverso un vigile o un ausiliare del traffico.

Sosta e fermata

Ll divieto di sosta è una forma di prescrizione che si “attiva” in corrispondenza del famoso segnale blu e rosso e ha validità sul lato della strada dove è collocato, valido nel centro abitato dalle ore 8 alle ore 20, mentre fuori dal centro abitato 24 ore su 24. La validità del segnale può continuare con altri cartelli o con i segnali integrativi (le frecce situate al di sotto degli stessi), altrimenti è valida solo per il tratto di strada.

Il divieto di sosta (ma non di fermata) è sempre valido nelle seguenti situazioni:

davanti ai passi carrabili,

in seconda fila,

davanti alle fermate riservate agli autobus, ai veicoli per persone invalide, ai filobus e ai veicoli che circolano su rotaia,

sulle banchine,

nelle ZTL, le zone a traffico limitato,

nelle aree pedonali,

davanti ai cassonetti per i rifiuti o la raccolta indifferenziata,

nelle aree riservate al mercato e dove avviene il carico-scarico delle merci nelle ore indicate dal cartello.

Il divieto di sosta e fermata “scatta” nei seguenti luoghi:

nelle vicinanze di passaggi a livello, binari ferroviari o tranviari,

nei sottovia e nelle gallerie,

nelle curve e sui dossi,

nelle vicinanze di semafori o segnali stradali verticali,

sui passaggi pedonali e sulle piste ciclabili, nonché agli sbocchi delle stesse,

sui marciapiedi,

fuori e dentro i centri abitati, in corrispondenza e in prossimità degli incroci.

Attenzione alla multa per divieto di sosta: ecco cosa può accadere

La multa per divieto di sosta ha un costo compreso tra i 41 ed i 168 euro, a seconda del livello di “gravità” dell’Infrazione. L’importo viene “scontato” del 30 % se si provvede a pagare la multa entro 5 giorni.

Genralmente non provoca la perdita di punti dalla patente di guida, infatti nella maggior parte dei casi l’infrazione prevede soltanto una sanzione amministrativa. In alcune circostanze potrebbe essere applicata una decurtazione fino a 2 punti patente, ma si tratta di una circostanza piuttosto rara, che si attiva solo in caso di violazioni ripetute e piuttosto gravi.

Non è possibile ricevere più di una multa al giorno: l’infrazione singola ha la validità di 24 ore.