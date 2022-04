Le ZTL, ossia le zone a traffico limitato rappresentano una necessità per le amministrazioni comunali, sopratutto per le grandi città: la loro funzione è quella per l’appunto di limitare la circolazione dei veicoli a motore, in particolare viene autorizzato il transito vetture soltanto in determinati orari e dietro pagamento di un ticket.

Queste zone sono localizzate in prossimità dei centri storici, dove il transito dei veicoli particolarmente inquinanti viene addirittura vietato. Lo scopo da parte delle città che ne fanno uso è quello di convertire parzialmente queste aree al traffico pedonale. L’inizio e la fine di una ZTL è contraddistinto da sbarre che si sollevano solo dietro l’esibizione di un apposito pass oppure di uno speciale permesso elettronico.

Multa per ztl: attenzione ecco quando non pagarla

Essendo aree pesantemente sorvegliate con un sistema di circuito chiuso, queste sono sottoposte ad una sorveglianza stretta, e per disincentivare la circolazione illecita. Come per altre forme di contravvenzioni, anche quelle relative al transito irregolare presso le zone ZTL possono essere contestate. Ma come si fa?

Sostanzialmente è possibile contestare le multe in questione se sono previsti specifici “vizi di forma”.

Un esempio è dato dall’errata segnaletica, che risulta obbligatoria, attraverso appositi cartelli verticali che individuano con esattezza i cosiddetti “varchi di accesso”. La segnaletica deve essere perfettamente visibile, non troppo nei pressi del varco (almeno a 80 metri di distanza). Se è possibile dimostrare che la segnaletica non presenta questi requisiti, la multa risulta impugnabile presso il giudice di pace.

Idem per quanto riguarda la multa senza foto: senza un’immagine chiara la multa non è considerabile valida.

Se il segnale luminoso presenta la scritta Varco Attivo, rappresenta un vizio di forma visto che Varco ha il significato di passaggio e può significare il “via libera”. Anche in questo caso la multa può essere contestata. Per essere valida il segnale deve recare scritte come “Ztl attivo/non attivo” oppure “Accesso consentito/non consentito”.

In linea generale hanno accesso libero alle ZTL le seguenti categorie: