A distanza di più di un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il mondo dello sport non ha sicuramente dimentiicato una figura indubbiamente controversa al di fuori del contesto sportivo, ma estremamente importante sotto ogni punto di vista. A Napoli in particolare, dove il Pibe de Oro ha stanziato per 7 anni, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria di due Scudetti e una Coppa UEFA. Sotto tutti i punti di vista Diego Maradona ha impresso un’impronta nel mondo del calcio in maniera indelebile.

Hai la moneta con Maradona? Pazzesco, ecco quanto vale

Le commemorazioni e gli omaggi non si sono fatti attendere: la città di Napoli in pochissimo tempo ha intitolato l’impianto di gioco proprio a Maradona oltre a sviluppare due statue che raffigurano proprio il campione argentino.

Altre iniziative si sono spinte oltre, in particolare in Argentina quasi da subito una parte importante dei tifosi ed appassionati ha chiesto di stampare delle banconote con l’effige di Diego Maradona e proprio nel paese sudamericano si sta considerando l’idea di atteporre il volto di Maradona su alcune banconote, mentre in Italia si è già provveduto, seppur in una moneta commemorativa: in una piccola località nel Molise, Castellino del Biferno è infatti stata coniata una moneta recante l’effige del talento argentino dal valore di “due ducati”, con tanto di stemma di Borbone. Il valore è quello di 2 € normali, ma vista la rarità dell’esemplare, il valore andrà sicuramente in crescendo.

Il sindaco di Castellino del Biferno Enrico Fratangelo non è nuovo a questo tipo di iniziative, avendo già avallato lo sviluppo di questo tipo di emissioni anche per altri personaggi estremente incidenti. Non si tratta di una moneta esclusivamente “estetica”, visto che questa forma di “ducato” può essere spesa come “buono” presso svariati esercenti all’interno del comune molisano.

Il valore collezionistico è estremamente interessante, ed è probabile che queste emissioni possano arrivare a valere tantissimo in futuro.